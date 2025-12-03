Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Universitas Binawan Perkuat Komitmen Lahirkan Sarjana Berdaya Saing Global

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:07 WIB
Universitas Binawan Perkuat Komitmen Lahirkan Sarjana Berdaya Saing Global - JPNN.COM
Universitas Binawan menyelenggarakan wisuda dan angkat sumpah ke XII Tahun Akademik 2025-2026 di Jakarta. FOTO: dok Universitas Binawan

jpnn.com, JAKARTA - Plt Rektor Universitas Binawan Prof. Hj. Henny Suzanna Mediani, S.Kp., M.Ng., Ph.D, mengungkapkan komitmen kampus meluluskan sarjana professional yang berkompetensi internasional sehingga mampu bersaing di tingkat global. 

Hal itu diungkapkan Prof. Hj. Henny saat Universitas Binawan menyelenggarakan wisuda dan angkat sumpah ke XII Tahun Akademik 2025-2026 di Jakarta. 

Menurutnya, kampus bertekad mengupayakan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan industri dunia. 

Baca Juga:

Dia menegaskan sesuai dengan core value yang berlaku yaitu international (internasional), digital (digital) dan virtue (akhlak), Universitas Binawan komitmen memperkuat kurikulum berbasis outcome yang kompetitif secara global, pembelajaran berbasis teknologi digital.

“Pengembangan metode pembelajaran simulation-based education, kemitraan dengan rumah sakit dan institusi internasional, serta pengembangan karakter dan etika profesi untuk mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi,” jelas Henny.

Kepada wisudawan Henny berpesan untuk menjadi pembelajar yang tekun (long-life learner), pemberi solusi (solution maker) dan teguh menjaga karakter serta integritas.

Baca Juga:

Laporan Akademik

Adapun Wisuda yang diselenggarakan sebanyak tiga sesi ini diikuti 416 lulusan dari 10 program studi. Sesi pertama dan kedua diselenggarakan Rabu (3/12), sedangkan sessi ketiga diadakan pada Kamis (4/12). 

Plt Rektor Universitas Binawan Prof. Hj. Henny Suzanna Mediani, S.Kp., M.Ng., Ph.D, mengungkapkan komitmen kampus meluluskan sarjana professional yang kompeten

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Binawan  Wisudawan  Sarjana  Kampus  generasi muda 
BERITA UNIVERSITAS BINAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp