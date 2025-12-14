Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Universitas Brawijaya Tegaskan Komitmennya sebagai Mitra Strategis Negara & Dunia Usaha

Minggu, 14 Desember 2025 – 10:08 WIB
Rektor Universitas Brawijaya Prof Widodo Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc. (tengah) di sela-sela kegiatan Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu (13/12). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan forum bergengsi bertajuk Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges.

Forum ini sebagai wadah strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis nasional, dan akademisi untuk membahas arah serta tantangan Indonesia menjelang tahun 2026.

Forum ini menegaskan peran UB sebagai institusi yang aktif mendorong dialog strategis dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan relevan bagi masa depan bangsa.

Ketua Pelaksana dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Dr. Drs. Fadillah Amin dalam laporannya menyampaikan tujuan forum ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan global serta membangun Indonesia yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo saat membuka forum tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan global.

"Perguruan tinggi punya peran besar sebagai penggerak inovasi dan pusat pengetahuan yang harus hadir menjawab kebutuhan publik," tegas Rektor Widodo pada kegiatan Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu malam (13/12).

Forum ini makin menarik ketika Senior Director Business Performances & Asset Optimization PT Danantara, Bhimo Aryanto, menyampaikan paparannya. Bhimo menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor baik publik maupun bisnis dalam menghadapi dinamika global.

Dia juga menegaskan bahwa sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan.

Universitas Brawijaya menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis negara dan dunia usaha

