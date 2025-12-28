Universitas BSI Buka Pendaftaran 2026, Ada Kelas Khusus Karyawan

Minggu, 28 Desember 2025 – 23:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang, tidak sedikit lulusan sekolah menengah maupun pekerja aktif yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan aktivitas pekerjaan.

Kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik membuat sistem perkuliahan yang fleksibel semakin diminati.

Merespons kebutuhan tersebut, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) membuka kelas karyawan dengan jadwal perkuliahan Jumat–Sabtu.

Skema ini memungkinkan mahasiswa tetap bekerja sembari mengikuti perkuliahan secara teratur.

Sebagai kampus digital kreatif dengan akreditasi perguruan tinggi unggul, UBSI juga mengusung sistem pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendaftaran Universitas BSI untuk Kelas Karyawan

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) saat ini membuka Penerimaan Mahasiswa Baru bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi melalui kelas karyawan.

Program ini dirancang dengan jadwal perkuliahan setiap Jumat dan Sabtu, sehingga memungkinkan mahasiswa tetap bekerja sambil mengikuti perkuliahan secara teratur.