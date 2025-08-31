Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM

Minggu, 31 Agustus 2025 – 20:02 WIB
Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM - JPNN.COM
Universitas Ciputra menegaskan komitmen dalam mendukung program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . Foto: Source for JPNN

jpnn.com - SURABAYA - Universitas Ciputra mendukung penuh program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun program ini telah diluncurkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (27/8) lalu melalui kegiatan Intensive Lab.

Hal ini menjadi tahap penting dalam kurasi startup.

Baca Juga:

Para peserta mempresentasikan bisnisnya di hadapan kurator. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari kurator.

Hadir para kurator, antara lain, Dr. Eric Harianto dari Universitas Ciputra Surabaya, Dr. Edvi Gracia Ardani dari APSKI, Bagus Panuntun dari IBISMA, serta Aloysius Bernanda Gunawan dari Binus University.

Menurut Asisten Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Irwansyah Panjaitan, Program Startup Acceleration 2025 ialah upaya nyata pemerintah mempercepat pertumbuhan wirausaha nasional.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan startup Indonesia tidak hanya tumbuh di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” ujar Irwansyah dalam keterangan pers, Minggu (31/8).

Dia meyakini bahwa dukungan Universitas Ciputra, industri dan investor akan menjadi kunci terciptanya ekosistem kewirausahaan yang lebih kukuh, dan memperkuat daya saing wirausaha nasional.

Universitas Ciputra berkomitmen mendukung Program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian UMKM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Ciputra  Kementerian UMKM  Program  Program Startup Acceleration 2025  Entrepreneur  startup 
BERITA UNIVERSITAS CIPUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp