Universitas Esa Unggul Luncurkan International College di Global Innovation Hub Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Esa Unggul (UEU) secara resmi meluncurkan International College di Global Innovation Hub (GIH) Jakarta Selatan.

Hal itu menandai tonggak penting dalam komitmen universitas untuk memajukan pendidikan tinggi yang terhubung secara global di Indonesia melalui inisiatif "Powered by Arizona State University".

Kampus baru di Global Innovation Hub Jakarta Selatan, yang menjadi rumah bagi UEU International College, adalah kampus ke-empat Universitas Esa Unggul.

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Berfungsi sebagai pusat pendidikan global terdepan di Jakarta, kampus ini memperluas akses terhadap peluang pembelajaran internasional seraya mendukung kebutuhan talenta dan inovasi Indonesia di masa depan.

Dirancang sebagai pusat akademik perkotaan modern, kampus ini mengintegrasikan kurikulum yang selaras secara global, jalur akademik internasional, pengalaman pembelajaran yang terhubung dengan industri, serta akses terhadap sumber daya pendidikan kelas dunia dalam lingkungan yang berbasis inovasi.

Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, ST, MBA, IPU, ASEAN Eng., menyatakan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen jangka panjang UEU untuk berkontribusi pada pembangunan nasional melalui kemajuan pendidikan tinggi.

"Universitas Esa Unggul memiliki visi jangka panjang untuk turut membangun bangsa melalui peningkatan berkelanjutan pada pendidikan tinggi. Melalui kolaborasi kami dengan Cintana Education dan Arizona State University, kami menjadikan pendidikan kelas dunia lebih mudah diakses di Indonesia. Peluncuran kampus baru di Jakarta Selatan dan UEU International College merupakan langkah penting dalam memperluas peluang pembelajaran global bagi mahasiswa Indonesia, termasuk jalur akademik yang mulus dan pengalaman internasional dengan Arizona State University," imbuh Arief.

Melalui inisiatif "Powered by ASU", UEU bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi global, eksposur internasional, dan kemampuan siap menghadapi masa depan yang dibutuhkan untuk berhasil di dunia yang semakin saling terhubung dan digerakkan oleh teknologi.