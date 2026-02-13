Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Universitas Jayabaya Kukuhkan Ary Ginanjar sebagai Profesor Kehormatan

Jumat, 13 Februari 2026 – 22:25 WIB
Universitas Jayabaya Kukuhkan Ary Ginanjar sebagai Profesor Kehormatan - JPNN.COM
Pendiri ESQ Group Ary Ginanjar, dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Universitas Jayabaya. Foto: ESQ

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Jayabaya resmi mengukuhkan pendiri ESQ Group Ary Ginanjar Agustian, sebagai Profesor Kehormatan (Honoris Causa).

Gelar akademik tertinggi tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam penguatan karakter hukum di Indonesia.

Rektor Universitas Jayabaya Fauzie Yusuf Hasibuan, menyatakan penetapan bidang kehormatan tersebut didasarkan pada kesesuaian pemikiran Ary dengan kebutuhan fundamental pembangunan hukum nasional.

Baca Juga:

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang terbuka senat akademik di Auditorium Prof. Dr. H. Moeslim Taher, Gedung Rektorat kampus, Kamis (12/2).

Menurut Fauzie, Ary dinilai telah memberikan kontribusi nyata melalui berbagai karya dan konsep dalam membentuk integritas, baik pada level individu maupun institusi.

Kehadiran profesor kehormatan di bidang ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum yang berlandaskan nurani dan keadilan.

Baca Juga:

Dia menambahkan, kedalaman pemikiran dan rekam jejak Ary telah melalui proses uji kompetensi serta kepatutan yang ketat. Universitas Jayabaya menilai kualifikasi tersebut bahkan melampaui standar kepakaran yang ditetapkan.

Dalam orasi ilmiah berjudul “Karakter Hukum Sebagai Pondasi Peradaban Bangsa”, Ary menyoroti ketimpangan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Pendiri ESQ Group Ary Ginanjar, dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Universitas Jayabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   universitas jayabaya  Ary Ginanjar Agustian  ESQ group  Profesor Kehormatan 
BERITA UNIVERSITAS JAYABAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp