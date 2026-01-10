Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Universitas Mercu Buana Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

Sabtu, 10 Januari 2026 – 14:00 WIB
Ketua UMB Peduli Bencana Dr. Achmad Jamil, M.Si menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana Sumatra tepatnya di Pos pengungsian, Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026). Foto: Dok. Humas UMB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan berupa bahan pangan, sarung, mukena, pakaian dalam, alat pertukangan dan Al-Qur’an diserahkan kepada warga masyarakat terdampak di pos-pos pengungsian di wilayah Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026).

Untuk diketahui, curah hujan yang tinggi sejak 18 sampai 27 November 2025 menyebabkan banjir bandang yang menerjang sebagian kawasan Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Baca Juga:

Ketua UMB Peduli Bencana Dr. Achmad Jamil, M.Si bersmaa Moestanuzul Indrawan, MT dan tim UMB foto bersama warga terdampak bencana saat menyalurkan bantuan di Pos pengungsian wilayah Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026). Foto: Dok. Humas UMB

Musibah ini telah menelan korban ratusan jiwa, kerugian harta, rumah penduduk, merusak bangunan pendidikan dan sebagian memutus jalur transportasi.

Baca Juga:

Pengawas Yayasan Menara Bhakti, Dr Hadri Mulya menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-warga yang tertimpa musibah di Sumatra merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Yayasan Menara Bhakti yang menaungi Universitas Mercu Buana memberikan dukungan bagi kegiatan kemanusiaan agar kehadiran Universitas Mercu Buana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Total bantuan berjumlah Rp 200 juta.

TAGS   Universitas Mercu Buana  UMB  bencana sumatra  banjir sumatra  Achmad Jamil 
