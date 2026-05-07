Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Universitas Pancasila Kukuhkan 3 Guru Besar Baru

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:21 WIB
Universitas Pancasila Kukuhkan 3 Guru Besar Baru - JPNN.COM
Universitas Pancasila mengukuhkan tiga guru besar baru yang memiliki rekam jejak pengabdian yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Foto Humas UP

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) kembali memperkuat posisi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia melalui pengukuhan tiga Guru Besar Tetap baru.

Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar dalam Sidang Terbuka Universitas Pancasila di Aula Masjid At-Taqwa pada Rabu, 6 Mei 2026. 

"Penambahan ini menjadikan total Guru Besar aktif di Universitas Pancasila kini berjumlah 37 orang, sebuah capaian signifikan dalam penguatan sumber daya manusia dan kualitas akademik kampus," kata Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. 

Baca Juga:

Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Tri Munanto, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Komjen Pol (Purn) Drs. Suhardi Alius.

Hadir pula jajaran rektorat, dekanat, pengurus Ikatan Keluarga Universitas Pancasila (IKUP), Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP), hingga para mitra strategis universitas yang turut menyaksikan momentum bersejarah tersebut.

Rektor Universitas Pancasila dalam pidatonya menegaskan bahwa gelar Guru Besar bukan sekadar seremoni atau pencapaian pribadi. Menurutnya, jabatan fungsional tertinggi bagi dosen ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap otoritas keilmuan, dedikasi, dan kontribusi nyata seorang akademisi dalam menjalankan pilar Tridarma Perguruan Tinggi. 

Baca Juga:

"Semoga gelar ini menjadi suntikan energi baru bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi," ucapnya.

Ketiga tokoh yang dikukuhkan memiliki rekam jejak pengabdian yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Prof. Dr. apt. Yesi Desmiaty, S.Si., M.Si. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-35 dalam bidang Farmasi, khususnya keilmuan Tanaman Obat, setelah menempuh 14 tahun perjalanan akademik. 

Universitas Pancasila mengukuhkan tiga guru besar baru yang memiliki rekam jejak pengabdian yang luar biasa di bidangnya masing-masing

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Pancasila  guru besar  Pendidikan tinggi  universitas 
BERITA UNIVERSITAS PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp