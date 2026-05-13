Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Universitas Pancasila Lepas 840 Wisudawan Berkarakter Unggul Menuju Pasar Global

Rabu, 13 Mei 2026 – 17:11 WIB
Universitas Pancasila Lepas 840 Wisudawan Berkarakter Unggul Menuju Pasar Global - JPNN.COM
Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H., dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) kembali mencatatkan momentum bersejarah dengan mengukuhkan 840 wisudawan dari jenjang Diploma hingga Doktor dalam prosesi Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Wisuda kali ini mengusunh tema penumbuhan generasi literat yang berjiwa Pancasila, inovatif, dan berdaya saing. 

"Kampus UP mempertegas posisinya sebagai pencetak sumber daya manusia kelas dunia yang tetap memegang teguh akar kebangsaan," kata Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H., Rabu (13/5).

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), pembangunan karakter menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. 

"Tantangan masa depan tidak cukup dijawab hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan harus dibarengi dengan integritas dan kemampuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Senada itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., menyatakan bahwa wisuda ini bukanlah akhir, melainkan gerbang awal pengabdian kepada bangsa.

Baca Juga:

Menurutnya, dunia saat ini sangat membutuhkan pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi. 

"Keberhasilan sejati seorang lulusan akan diukur dari sejauh mana kontribusi yang mereka berikan setelah terjun ke dunia profesional," kata Prof. Adnan.

Siap taklukkan pasar global, Universitas Pancasila melepas 840 wisudawan berkarakter unggul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Pancasila  Wisuda  UP  Mahasiswa 
BERITA UNIVERSITAS PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp