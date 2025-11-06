Universitas Trisakti Beri Pelatihan untuk Warga Bogor, Inovasi Minuman Kesehatan

Kamis, 06 November 2025 – 22:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim dosen dan mahasiswa Universitas Trisakti berhasil memberdayakan komunitas lanjut usia (lansia) melalui berbagai penyuluhan tentang manfaat Hibiscus sabdariffa (Rosella).

Selain itu, digelar pelatihan inovasi produk minuman kesehatan berbahan baku utama Rosella (mantanbuta).

Kegiatan itu dilakukan di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor, melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Kegiatan itu bertajuk “Pemberdayaan Komunitas Lansia dalam Mengolah Aneka Minuman Kesehatan ‘Mantanbuta’ Berbahan Baku Hibiscus sabdariffa di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor.”

Program ini fokus pada peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi komunitas lansia melalui pelatihan pengolahan tanaman Hibiscus sabdariffa (Rosella) menjadi berbagai produk minuman kesehatan bernilai ekonomi tinggi.

Tim pelaksana PkM terdiri dari para dosen Universitas Trisakti: dr. Donna Adriani, M.Biomed, AIFO; dr. Kurniasari, M.Biomed; dan Elfira Febriani Harahap, STP, M.Si, serta mahasiswa: Ratu Alvira Rachel Chaerudin, Tiara Alya Fauziyah, dan Cephas Lee Nafaro.

Produk inovatif yang dihasilkan diberi nama “Mantanbuta”, hasil dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan intensif yang dilakukan tim kepada para lansia.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya belajar mengolah bahan alami menjadi minuman seperti teh, jamu, dan yogurt berbasis Rosella, tetapi juga memahami aspek higienitas, kemasan, serta potensi pemasaran produk.