Universitas YARSI Dorong Transformasi Perpustakaan Digital melalui Pelatihan AI Pustakawan

jpnn.com - JAKARTA - Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional bertajuk “Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Pustakawan sebagai Upaya Transformasi Perpustakaan Digital, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kompetensi pustakawan sekaligus memperkuat kolaborasi akademik dengan mitra internasional dalam menghadapi era transformasi digital.

Peserta yang berasal dari berbagai jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan umum, mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias.

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"Ada sesi workshop yang berfokus pada pengenalan konsep Artificial Intelligence, praktik penggunaan berbagai perangkat berbasis AI, serta simulasi penerapan teknologi tersebut dalam mendukung layanan perpustakaan modern," tutur pihak Universitas YARSI Prakoso, Minggu (26/7)

Workshop dirancang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan pengalaman praktik secara langsung.

Peserta diperkenalkan pada berbagai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang dapat mendukung pengelolaan informasi, mempercepat proses kerja pustakawan, meningkatkan efektivitas layanan referensi, hingga membantu pengembangan perpustakaan digital yang lebih inovatif.

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Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pustakawan dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital.

Workshop ini menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan dan pemanfaatan teknologi, yaitu Ario Adi Prakoso dan Danang Dwijo Kangko.