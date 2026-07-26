Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan

Universitas YARSI Dorong Transformasi Perpustakaan Digital melalui Pelatihan AI Pustakawan

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:32 WIB
Universitas YARSI Dorong Transformasi Perpustakaan Digital melalui Pelatihan AI Pustakawan - JPNN.COM
PKM Internasional bertajuk Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Pustakawan sebagai Upaya Transformasi Perpustakaan Digital. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional bertajuk “Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Pustakawan sebagai Upaya Transformasi Perpustakaan Digital, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kompetensi pustakawan sekaligus memperkuat kolaborasi akademik dengan mitra internasional dalam menghadapi era transformasi digital.

Peserta yang berasal dari berbagai jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan umum, mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias.

Baca Juga:

"Ada sesi workshop yang berfokus pada pengenalan konsep Artificial Intelligence, praktik penggunaan berbagai perangkat berbasis AI, serta simulasi penerapan teknologi tersebut dalam mendukung layanan perpustakaan modern," tutur pihak Universitas YARSI Prakoso, Minggu (26/7)

Workshop dirancang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan pengalaman praktik secara langsung.

Peserta diperkenalkan pada berbagai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang dapat mendukung pengelolaan informasi, mempercepat proses kerja pustakawan, meningkatkan efektivitas layanan referensi, hingga membantu pengembangan perpustakaan digital yang lebih inovatif.

Baca Juga:

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pustakawan dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital.

Workshop ini menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan dan pemanfaatan teknologi, yaitu Ario Adi Prakoso dan Danang Dwijo Kangko.

Workshop tak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan pengalaman praktik secara langsung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perpustakaan  Pustakawan  Universitas YARSI  perpustakaan digital 
BERITA PERPUSTAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp