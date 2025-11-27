Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Unjuk Gigi di Renovation Expo, Startha Group Pamer Inovasi Interior Berkelanjutan

Kamis, 27 November 2025 – 09:22 WIB
Unjuk Gigi di Renovation Expo, Startha Group Pamer Inovasi Interior Berkelanjutan - JPNN.COM
Koleksi Startha Group di Renovation Expo Indonesia 2025. Foto: Tim Startha Group

jpnn.com, JAKARTA - Startha Group kembali menunjukkan eksistensi dalam industri desain dan konstruksi tanah air. 

Perusahaan penyedia solusi interior ini turut ambil bagian dalam perhelatan Renovation Expo Indonesia 2025.

Partisipasi tersebut menegaskan komitmen perusahaan sebagai penyedia solusi interior modern, adaptif, serta mendukung desain berkelanjutan yang ramah lingkungan di pasar nasional maupun internasional.

Baca Juga:

Pameran tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperkenalkan berbagai inovasi material interior terbaru kepada publik dan pelaku industri.

Inovasi ini hadir untuk menjawab perkembangan kebutuhan renovasi serta tren desain masa kini yang terus berubah.

Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan yakni produk dari lini Decopaper. 

Baca Juga:

Merek ini menampilkan seri terbarunya yang diberi nama PIMP atau Pre-Impregnated Paper.

Seri PIMP menawarkan keunggulan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengerjaan interior. 

Startha Group kembali menunjukkan eksistensi dalam dalam perhelatan Renovation Expo Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Renovation Expo Indonesia  Startha Group  interior  industri desain dan konstruksi 
BERITA RENOVATION EXPO INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp