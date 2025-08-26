Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Unjuk Rasa DPR di Jakarta Berakhir Rusuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Arah Massa

Selasa, 26 Agustus 2025 – 23:54 WIB
Unjuk Rasa DPR di Jakarta Berakhir Rusuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Arah Massa - JPNN.COM

Polisi menembakkan gas air mata beberapa kali ke arah ribuan mahasiswa, pelajar, dan warga yang melempar batu, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol ke arah petugas, hari Senin kemarin.

Polisi menembakkan gas air mata saat pengunjuk rasa berusaha mencapai gedung DPR RI, karena mereka ingin memprotes tunjangan untuk DPR yang dinilai terlalu besar.

Mereka juga menunutut pembubaran DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, menolak pendidikan yang dikomersialisai, serta harus dihentikannya praktik polisi dinasti.

Baca Juga:

Para pengunjuk rasa geram dengan laporan yang menyebutkan 590 anggota DPR RI menerima berbagai tunjangan, seperti tunjangan rumah.

Sebelumnya warga juga melampiaskan kemarahannya di media sosial dengan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyar Indonesia.

Menurut sejumlah laporan anggota DPR menerima gaji lebih dari 100 juta rupiah per bulan ditambah tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan.

Baca Juga:

Tunjangan rumah ini setara dengan 20 kali lipat upah minimum di sejumlah daerah, bahkan masih ada warga yang pendapatannya hanya sekitar Rp3 juta bahkan lebih rendah lagi.

DPR mengatakan akan lakukan introspeksi

Menanggapi unjuk rasa yang digelar Senin kemarin, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya "menghormati" hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, termasuk menyampaikan aspirasi kepada DPR.

Unjuk rasa yang memprotes tunjangan DPR serta menuntut DPR dibubarkan berakhir rusuh

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  Unjuk Rasa  Rusuh  ABC online 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp