Untar Buka Wawasan Mahasiswa untuk Berpikir Global Lewat CEO Bootcamp

Kegiatan tersebut merupakan program kolaboratif antara Untar dan Ngee Ann Polytechnic (Singapura) yang diselenggarakan Yayasan Tarumanagara melalui Tarumanagara Enterprise di Kampus I Untar pada 22–26 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya internasionalisasi yang sejalan dengan visi Untar menuju kampus berkelas global.

Mengusung tema 'Innovation for All: Bridging Gaps and Empowering Community', program ini diikuti peserta gabungan dari kedua institusi.

Selama lima hari, peserta menjalani hackathon intensif berbasis pendekatan Design Thinking, mulai dari tahap empati, identifikasi masalah, ideasi, pembuatan prototipe, hingga pengujian solusi nyata yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini turut melibatkan praktisi industri dan pendiri startup dari Indonesia sebagai mentor dan fasilitator, yang memberikan pandangan praktis serta wawasan kontekstual tentang dunia kewirausahaan di kawasan Asia Tenggara.

Melalui interaksi ini, mahasiswa Untar memperoleh pengalaman langsung dalam berkolaborasi lintas budaya dan memahami tantangan kewirausahaan global.

Rektor Untar Profesor Amad Sudiro menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan menumbuhkan semangat inovasi.