Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Untar dan Pemkot Jakbar Tingkatkan Deteksi Dini Penyakit di Masyarakat Lewat Gebyar CKG

Sabtu, 20 Juni 2026 – 14:02 WIB
Untar dan Pemkot Jakbar Tingkatkan Deteksi Dini Penyakit di Masyarakat Lewat Gebyar CKG - JPNN.COM
Universitas Tarumanagara melalui Fakultas Kedokteran (FK) menggelar Gebyar Cek Kesehatan Gratis (CKG) bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat berkolaborasi dengan Puskesmas Grogol Petamburan dan Puskesmas Palmerah pada 18–19 Juni 2026. Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Universitas Tarumanagara (Untar) melalui Fakultas Kedokteran (FK) menggelar Gebyar Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kegiatan yang dilaksanakan FK Untar bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat berkolaborasi dengan Puskesmas Grogol Petamburan dan Puskesmas Palmerah berlangsung pada 18–19 Juni 2026.

Kegiatan yang digelar di T-Space Kampus I Untar tersebut menyediakan layanan deteksi dini berbagai penyakit bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Baca Juga:

Untar dan Pemkot Jakbar Tingkatkan Deteksi Dini Penyakit di Masyarakat Lewat Gebyar CKG

Layanan yang tersedia meliputi pemeriksaan kesehatan gigi, mata, kesehatan jiwa, hipertensi, obesitas, diabetes, hepatitis, aktivitas fisik, Tes IVA dan SADANIS, fungsi paru-paru, serta deteksi penyakit tidak menular.

Seluruh pemeriksaan, termasuk skrining diabetes dan hipertensi, dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional tanpa dipungut biaya.

Baca Juga:

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengatakan program cek kesehatan gratis tersebut merupakan kegiatan yang bermanfaat karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Dia mengapresiasi kerja sama antara Untar dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

FK Untar bekerja sama dengan Pemkot Jakbar meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat dengan menggelar Gebyar CKG

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untar  Universitas Tarumanagara  deteksi dini penyakit  Pemkot Jakbar  cek kesehatan gratis  kesehatan masyarakat 
BERITA UNTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp