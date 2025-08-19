Untar Dorong Mahasiswa Baru Jadi Pionir Karya-Inovasi di Momen Perayaan HUT ke-80 RI

Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Prof Amad Sudiro menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dengan semangat berkarya dan berprestasi.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menyampaikan amanat sebagai inspektur pada upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kampus II Untar pada Minggu (17/8).

Kegiatan tersebut juga menjadi puncak rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untar 2025.

Upacara berlangsung khidmat dengan partisipasi ribuan mahasiswa baru, sivitas akademika Untar, serta unsur Muspida, di antaranya perwakilan TNI, Polri, dan Kodim 0503 Jakarta Barat.

Suasana makin meriah dengan penampilan Paduan Suara Universitas Tarumanagara (PSUT).

Hadir pula mahasiswa asing dari Heilbronn University, Jerman, yang tengah mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untar.

“Hari ini, tanggung jawab kita adalah untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi," kata Prof Amad Sudiro dalam keterangannya, Senin (18/8).