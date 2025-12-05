Close Banner Apps JPNN.com
Untar Jadi Tuan Rumah Lokakarya Kehumasan, Dorong Peningkatan Mutu Publikasi Perguruan Tinggi

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:27 WIB
Untar Jadi Tuan Rumah Lokakarya Kehumasan, Dorong Peningkatan Mutu Publikasi Perguruan Tinggi
Untar menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Lokakarya Kehumasan melalui program Kampus Bicara bertajuk 'Lokakarya Peningkatan Mutu Siaran Pers LLDIKTI Wilayah III' itu berlangsung di Auditorium Kampus I Untar pada Selasa (2/12/2025). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi tuan rumah sekaligus mitra kolaboratif Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III dalam penyelenggaraan Lokakarya Kehumasan melalui program Kampus Bicara.

Kegiatan bertajuk 'Lokakarya Peningkatan Mutu Siaran Pers LLDIKTI Wilayah III' itu berlangsung di Auditorium Kampus I Untar pada Selasa (2/12/2025) yang diikuti perwakilan humas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di Wilayah III Jakarta Barat.

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro dalam sambutan mengatakan prestasi perguruan tinggi tidak hanya diukur dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dari kemampuan mengomunikasikan berbagai hal dan kontribusinya kepada publik melalui informasi yang akurat.



“Menjaga reputasi perguruan tinggi di era digitalisasi yang sangat cepat menuntut humas perguruan tinggi untuk mengangkat informasi secara tepat. Publikasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan dan etika,” ungkap Prof. Amad Sudiro.

Selaras dengan pernyataan Rektor Untar, LLDikti III yang diwakili Kepala Bagian Umum Tri Munanto menjelaskan beberapa poin penting dalam pelaksanaan Kampus Bicara sesuai fungsi dan tugas LLDikti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021.

“Memfasilitasi perguruan tinggi dalam bidang kehumasan merupakan peran strategis untuk membangun citra dan reputasi. Program yang diimplementasikan LLDikti hari ini menjadi salah satu wujud dari peran tersebut,” jelas Tri Munanto.



Dikatakannya, program Kampus Bicara merupakan bentuk dukungan terhadap Diktisaintek berdampak yang merepresentasikan keberhasilan kampus dalam kinerja, prestasi, serta kontribusi publikasi yang akurat dan positif. 

Program tersebut juga dinyatakan mendorong peningkatan mutu melalui publikasi dan siaran pers yang dilakukan para pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi.

Untar menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Lokakarya Kehumasan yang diikuti perwakilan humas perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah III Jakarta Bara

Untar  Universitas Tarumanagara  Pendidikan tinggi  LLDikti Wilayah III  lokakarya  Kehumasan  Prof Amad Sudiro 
