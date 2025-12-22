Untar Kirim Tim Medis untuk Layani Masyarakat Terdampak Bencana di Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) mengirimkan tim medis untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatra.

Kehadiran tim dari Fakultas Kedokteran (FK) Untar ini merupakan bagian dari respons kebencanaan nasional sekaligus wujud komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan peran kemanusiaan melalui Program Tanggap Darurat Bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro menyampaikan penugasan ini selain sebagai bentuk kepedulian Untar, juga merupakan tindak lanjut atas arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang mendorong perguruan tinggi untuk hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Hal itu disampaikannya saat melepas tim di Kampus Untar pada Senin (15/12/2025).

“Kehadiran tim medis dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Prof. Amad Sudiro dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Tim medis FK Untar yang terdiri atas 10 sukarelawan, tiga dosen serta dokter muda alumni dan peserta kepaniteraan, ditugaskan di sejumlah wilayah terdampak di Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Agam dan sekitarnya.

Penugasan ini dilaksanakan sejalan dengan arahan Kemendiktisaintek agar perguruan tinggi berkontribusi aktif dalam penanganan bencana.

Selama menjalankan misi kemanusiaan, tim memberikan layanan pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan, konsultasi medis, serta edukasi kesehatan bagi warga terdampak.



