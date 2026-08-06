Untar Raih Peringkat Pertama PTS Versi SINTA Berkat Konsistensi Perkuat Tridharma

Kamis, 06 Agustus 2026 – 04:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Universitas Tarumanagara (Untar) dalam memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berbuah pengakuan di tingkat nasional.

Dalam pemeringkatan terbaru Science and Technology Index (SINTA), Untar menempati peringkat pertama perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia berdasarkan capaian publikasi ilmiah, penelitian dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, Untar terus mendorong dosen dan penelitinya meningkatkan produktivitas riset, memperluas publikasi ilmiah, serta mengembangkan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

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Seluruh aktivitas itu menjadi bagian dari indikator yang dinilai dalam sistem pemeringkatan SINTA.

Platform resmi SINTA mengukur kinerja institusi dan peneliti berdasarkan sejumlah komponen utama tridharma perguruan tinggi.

Penilaiannya mencakup produktivitas publikasi ilmiah, jumlah sitasi atau kutipan terhadap karya ilmiah, penelitian dan inovasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

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Dalam aspek publikasi, SINTA Score menghitung bobot berdasarkan artikel ilmiah yang terindeks pada basis data internasional maupun nasional beserta dampaknya melalui jumlah sitasi.

SINTA juga mengelompokkan kualitas jurnal ilmiah nasional ke dalam enam tingkatan, mulai dari SINTA 1 sebagai kategori tertinggi hingga SINTA 6.