JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Untar Siap Rayakan Dies Natalis ke-66, Usung Tema Move Beyond

Kamis, 18 September 2025 – 12:41 WIB
Universitas Tarumanagara (Untar) bersiap merayakan Dies Natalis ke-66. Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) bersiap merayakan Dies Natalis ke-66.

Perayaan tersebut menandai sudah lebih dari enam dekade Untar berkontribusi dalam mencetak akademisi yang berintegritas, berjiwa entrepreneurship, serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme. 

Rektor Untar Profesor Amad Sudiro menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Untar yang terus tumbuh dan bertransformasi.

Dia menyebut momen Dies Natalis bukan sekadar perayaan usia, melainkan refleksi atas capaian institusi sekaligus dorongan untuk melangkah lebih jauh. 

“Dies Natalis ke-66 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi Untar menuju masa depan yang lebih gemilang,” ujar Prof Amad Sudiro dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Tahun ini, Untar mengusung tema 'Move Beyond', yang menekankan pentingnya melangkah lebih jauh, tidak hanya sekadar memenuhi harapan, tetapi juga memberikan dampak positif beyond expectations, baik dalam kancah nasional maupun global.

Sebagai bentuk perayaan, Untar akan menggelar serangkaian kegiatan menarik sepanjang September hingga Oktober. 

Rangkaian acara tersebut dapat diikuti seluruh sivitas akademika Untar, sekaligus menjadi wadah kebersamaan untuk merayakan pencapaian yang telah diraih bersama. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

