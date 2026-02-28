Close Banner Apps JPNN.com
Untar Tegaskan Penguatan dan Ekspansi Global Lewat Tema Imlek 'Flourish Beyond Fortune'

Sabtu, 28 Februari 2026 – 06:20 WIB
Untar Tegaskan Penguatan dan Ekspansi Global Lewat Tema Imlek 'Flourish Beyond Fortune' - JPNN.COM
Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Amad Sudiro saat menyampaikan sambutan di acara perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang berlangsung di Auditorium Gedung M Kampus I Untar, Kamis (26/2). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menegaskan arah pengembangan institusi ke depan melalui penguatan sinergi global, peningkatan reputasi akademik, serta rencana ekspansi infrastruktur strategis. 

Komitmen pengembangan tersebut ditegaskan dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang digelar di Auditorium Gedung M Kampus I Untar, Kamis (26/2).

Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Amad Sudiro mengatakan Untar harus terus bergerak progresif dengan memperluas kolaborasi internasional dan meningkatkan capaian akademik. 

Menurutnya, penguatan reputasi tidak hanya difokuskan di tingkat nasional, tetapi juga diarahkan pada pengakuan global melalui inovasi serta kerja sama strategis dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri.

Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pengembangan program double degree di bidang hukum, ekonomi, dan teknik, serta skema joint degree dan fast track bersama mitra internasional. 

Program tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik global sekaligus meningkatkan daya saing lulusan.

“Untar harus terus bersinergi dan meningkatkan prestasi. Melalui kolaborasi internasional, seperti double degree, joint degree, dan fast track, kita ingin memperkuat posisi Untar di tingkat global,” ujar Prof. Amad Sudiro.

Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Ariawan Gunadi menambahkan yayasan berkomitmen mendukung pengembangan jangka panjang institusi, termasuk rencana pembangunan Kampus 4 yang akan dikembangkan secara bertahap. 

Untar menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2026 dengan mengusng tema 'Flourish Beyond Fortune'

