Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Untar Ungkap Strategi untuk Hadapi Tahun Depan, Silakan Disimak

Sabtu, 13 Desember 2025 – 20:59 WIB
Untar Ungkap Strategi untuk Hadapi Tahun Depan, Silakan Disimak - JPNN.COM
Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Media Gathering 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Jumat-Sabtu (11-12/12). Foto: Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Media Gathering 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Jumat-Sabtu (11-12/12).

Acara itu sebagai upaya mempererat hubungan dan membangun kerja sama strategis dengan media.

Acara yang dihadiri para jurnalis dari berbagai media itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi Untar terhadap peran media menyebarluaskan informasi dan publikasi kampus.

Baca Juga:

Kepala Kantor Humas dan Multimedia Untar, Rorlen, S.E., M.M. menyampaikan terima kasih atas dukungan media yang selama ini turut membangun citra positif Untar.

Dia memaparkan berbagai capaian kehumasan selama tahun 2025.

Untar Ungkap Strategi untuk Hadapi Tahun Depan, Silakan Disimak

Baca Juga:

“Media merupakan mitra strategis dalam upaya memperkuat reputasi Untar,” ujarnya.

Rektor Untar, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyampaikan relasi dengan media menjadi bagian penting dari arah strategis Untar pada 2026.

Universitas Tarumanagara (Untar) menggelar Media Gathering 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, pada Jumat-Sabtu (11-12/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untar  media gathering  Digitalisasi  akademik 
BERITA UNTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp