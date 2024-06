Untuk ke-6 Kalinya, PT Pegadaian Dapat Predikat Best Company to Work in Asia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan dari HR Asia Media sebagai Best Company to Work For in Asia 2024, lantaran dinilai sukses mencetak talenta terbaik yang berdaya saing.

Tak hanya itu, Pegadaian juga mendapat dua penghargaan lainnya, di antaranya kategori HR Asia Most Caring Company Awards 2024 dan HR Asia Diversity, Equity, Inclusion Award 2024, di malam penghargaan pada Jumat (31/5).

Senior Vice President Strategic Human Capital Division PT Pegadaian, Wahid Abdi mengucapkan terima kasih kepada HR Asia Media yang telah memilih Pegadaian selama enam tahun berturut-turut sebagai perusahaan jasa keuangan non-bank yang berhasil mencetak talenta terbaik dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan.

“Ketiga penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi PT Pegadaian yang memiliki EVP (Employee Value Proposition) mengEMASkan Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawannya agar bertalenta unggul dan berdaya saing juara. Semoga, penghargaan ini dapat memberi motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk terus semangat dalam bekerja, berkarya dan tentunya menjadikan perusahaan kita sebagai great place to work,” jelas Wahid.

Wahid menambahkan, Pegadaian terus melakukan monitoring dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam talent management, untuk menciptakan talenta yang agile dan produktif, serta menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendorong terciptanya work life balance.

“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh karyawan, untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan karir. Untuk memacu produktivitas, perusahaan juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga dapat memacu produktivitas karyawan dalam bekerja,” tambah Wahid.

Saat ini Pegadaian memiliki lebih dari 13.000 karyawan di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, yang bekerja secara solid, tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, ras, dan budaya.

Oleh karena itu, sejalan dengan sinergi kebhinekaan Pegadaian mampu berdiri hingga mencapai usia 123 Tahun, dengan melakukan berbagai transformasi yang membuat perusahaan mampu mengikuti perkembangan zaman.