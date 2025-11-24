Untuk Ketiga Kalinya, Cinema XXI Kembali Raih Indonesia’s Best Managed Companies

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) kembali dinobatkan sebagai pemenang Indonesia’s Best Managed Companies untuk yang ketiga kalinya selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan ini menegaskan posisi Cinema XXI sebagai pemimpin pasar dengan consumer brand yang kuat dan komitmen tinggi dalam menghadirkan pengalaman hiburan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan Indonesia’s Best Managed Companies 2025 diserahkan oleh Thailand Deloitte Private Country Leader Wee Sujarit kepada Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman di Kuala Lumpur pada Rabu (19/11).

Baca Juga: Cinema XXI Raih Penghargaan ICTA CineAsia APAC Achievement Award

Penghargaan yang digelar oleh Deloitte Private ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta terkemuka atas kinerja unggul, kualitas kepemimpinan, serta kontribusi berkelanjutan terhadap industri dan masyarakat.

Program Best Managed Companies mengapresiasi organisasi yang menunjukkan keunggulan dalam strategi, kapabilitas, inovasi, budaya, dan tata kelola perusahaan.

“Kami bersyukur dan merasa terhormat mendapatkan penghargaan Indonesia’s Best Managed Companies untuk ketiga kalinya. Pencapaian ini merupakan cerminan langsung dari dedikasi, komitmen, dan upaya seluruh tim Cinema XXI dalam menghadirkan pengalaman sinematik terbaik,” ujar Suryo.

"Hal ini juga menegaskan kembali komitmen kami terhadap inovasi dan pertumbuhan, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.

Sebagai salah satu program penghargaan bisnis paling prestisius di Indonesia, Best Managed Companies menyoroti peran strategis perusahaan swasta sebagai inovator dan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.