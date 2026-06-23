Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Untuk Sembuh Lagi, El Michael Bicara Soal Kehilangan dan Penyesalan

Selasa, 23 Juni 2026 – 16:36 WIB
Untuk Sembuh Lagi, El Michael Bicara Soal Kehilangan dan Penyesalan - JPNN.COM
El Michael, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto: Dok. El Michael/Ahmad Ihwani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, El Michael meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Untuk Sembuh Lagi.

Lewat lagu tersebut, El Michael hadir sebagai suara bagi orang-orang yang terbiasa menyimpan semuanya sendirian. Terlalu overthink, terlalu banyak dan dalam saat merasakan, namun sulit untuk mengungkapkannya.

Dengan lirik yang personal dan emosional, El Michael membawakan cerita tentang kehilangan, harapan, penyesalan dan rasa sepi yang sering kali hidup di kepala seseorang.

Baca Juga:

Lagu Untuk Sembuh Lagi bercerita tentang fase saat seseorang harus menerima bahwa orang yang selama ini dibayangkan ada di masa depannya ternyata memilih pergi.

Adapun yang tersisa bukan hanya rasa kehilangan, tetapi juga hancurnya harapan dan rencana yang pernah dibangun bersama.

Di tengah rasa sakit itu, seseorang memilih untuk perlahan menerima keadaan dan mencoba melewati semuanya sendiri demi bisa sembuh kembali.

Baca Juga:

Dalam memproduksi lagu Untuk Sembuh Lagi, El Michael didukung oleh Djoko Prasetyo dan Kun Saraswati.

Dia sebagai gitaris juga dibantu Zaki Arsyad Naufal (bas), Yovie Silenzi (piano), Samuel Paul Gerald (drum), Kamga Mo (penata dan vokal latar), serta Sinyo Luntungan & Levin di Ebony Ivory Studios.

Penyanyi sekaligus penulis lagu, El Michael meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Untuk Sembuh Lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Michael  Lagu El Michael  Penyanyi El Michael  Untuk Sembuh Lagi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp