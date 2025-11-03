Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Untungkan Masyarakat Lokal, Pemda Harus Beri Sokongan Subsidi Kereta Petani-Pedagang

Senin, 03 November 2025 – 21:29 WIB
Untungkan Masyarakat Lokal, Pemda Harus Beri Sokongan Subsidi Kereta Petani-Pedagang - JPNN.COM
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Banten, dalam mewujudkan layanan kereta khusus petani-pedagang yang efektif. FOTO: Humas KAI Daop 4 Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Banten, dalam mewujudkan layanan kereta khusus petani-pedagang yang efektif.

Dia menilai subsidi dari pemerintah daerah sangat diperlukan, mengingat sarana kereta petani-pedagang memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.

"Menurut saya, subsidi itu ya, kerena yang diuntungkan kan pemerintah, warga pemerintah setempat," ujar Deddy Herlambang saat dihubungi JPNN.com, Senin (3/11).

Baca Juga:

Deddy menduga tantangan dari kehadiran kereta petani-pedagang ke depan, salah satunya terkait keterbatasan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi.

Oleh karena itu, dia menilai tak ada salahnya jika pemerintah daerah ikut memberikan subsidi, misalnya dengan bundling tarif.

"Sebaiknya memang kalau semisal pemerintah pusat sendiri dengan masih terbatas subsidinya, tidak ada salahnya, misalnya tarif, tarif juga di-bundling atau misalnya kayak tarifnya juga sama, di-subsidi juga oleh pemerintah daerah, sama juga pemerintah Banten," katanya jelas.

Baca Juga:

Deddy Herlambang mencontohkan skema subsidi yang diterapkan di DKI Jakarta untuk TransJakarta, MRT, dan LRT.

Dua mengusulkan skema serupa dapat diterapkan untuk kereta petani-pedagang.

Pengamat transportasi menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan kereta khusus petani-pedagang efektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kereta petani  Kereta Petani-Pedagang  Pemda  kereta pedagang 
BERITA KERETA PETANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp