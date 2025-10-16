Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

UNY Ajak Warga Kampung Emas, Sragen Mengolah Limbah Ternak Jadi Peluang Bisnis

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:25 WIB
UNY Ajak Warga Kampung Emas, Sragen Mengolah Limbah Ternak Jadi Peluang Bisnis - JPNN.COM
Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institusional Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendorong kesadaran peternak dalam mengelola limbah. Foto: dok UNY

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institusional Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendorong kesadaran peternak dalam mengelola limbah ternak secara ramah lingkungan, sekaligus mengembangkan potensi kewirausahaa.

Upaya itu dilaksanakan lewat kegiatan bertajuk “Peningkatan Manajemen Pengelolaan Limbah Ternak Berbasis Kewirausahaan”.

Ketua PKM UNY Dr. Arwan Nur Ramadhan, M.Pd mengatakan Desa Krapyak IX dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas peternakan cukup tinggi, tetapi masih menghadapi permasalahan limbah ternak yang berpotensi mencemari lingkungan dan belum dimanfaatkan secara optimal. 

"Melalui program ini, tim PKM berupaya memberikan solusi melalui pelatihan dan pendampingan kepada peternak," ujar Dr. Arwan dikutip, Kamis (16/10).

Kegiatan ini merupakan PkM Institusional BAK yang diketuai oleh Dr. Arwan Nur Ramadhan, M.Pd. Pelatihan dibagi menjadi dua sesi, yaitu 

“Manajemen Pengelolaan Limbah Ternak” oleh Andik Asmara, Ph.D. dan “Pemasaran Digital Hasil Olahan Limbah Ternak” oleh Ilham Ramadan P.S.N.S., M.A.B. 

Sembilan peternak yang hadir mendapatkan wawasan baru mengenai pengolahan limbah ternak ramah lingkungan, serta cara memasarkan hasil olahan limbah ternak secara digital.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat Krapyak IX diharapkan mampu mengelola limbah ternak dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta membuka peluang usaha baru berbasis limbah ternak," ujar Dr. Arwan.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UNY mendorong kesadaran peternak mengolah limbah ternak

TAGS   UNY  Lingkungan  Limbah  Kewirausahaan 
