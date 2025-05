UP Dorong Kebijakan Kehutanan Berpihak kepada Masyarakat & Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan kehutanan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Prof. Eddy saat FGD Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, di Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (7/5).

Prof. Eddy menjelaskan FGD bertujuan untuk menganalisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

"Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan," ujar Eddy.

Menurut Eddy, kampus memiliki kewajiban agar pelaksanaan aturan kehutanan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan.

Eddy berharap melalui paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Gubernur Sulteng Data Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan

"Dengan adanya FGD ini, UP menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global," beber Eddy.

FGD juga diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.