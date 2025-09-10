Upaya Askrindo Cegah Pernikahan Usia Anak di Lombok Tengah

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menggelar sosialisasi literasi pencegahan pernikahan usia anak di Pojok Literasi Askrindo, Desa Mertak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Kegiatan yang melibatkan orang tua, guru PAUD/TK, tokoh masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa ini juga dihadiri Subkoordinator Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Rugun Hutapea.

Baca Juga: Ikhtiar NTB Mencegah Pernikahan Usia Anak

Pemerintah memberikan apresiasi terhadap upaya Askrindo yang konsisten menjalankan program literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menyebutkan sosialisasi ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan PAUD Inspirasi Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak.

“Lewat edukasi literasi, kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan anak,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Nusa Tenggara Barat menempati posisi tertinggi secara nasional dengan 14,96 persen perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi berkelanjutan untuk menekan praktik pernikahan dini.

Fankar menambahkan, anak yang menikah terlalu muda berisiko putus sekolah, menghadapi masalah kesehatan, serta rentan pada tekanan psikologis dan kemiskinan. Karena itu, literasi menjadi kunci untuk membekali anak, orang tua, dan lingkungan agar mampu menolak praktik tersebut.