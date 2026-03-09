Upaya Cermati Fintech Group dan Ranch Market Perkuat Ketahanan Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Momentum kenaikan harga emas yang menyentuh level tertinggi beberapa waktu lalu memicu antusiasme masyarakat untuk kembali melirik aset aman (safe haven).

Namun, di tengah fluktuasi pasar, efektivitas investasi tidak hanya bergantung pada satu jenis instrumen, melainkan pada kematangan strategi perencanaan keuangan secara menyeluruh.

Menanggapi fenomena tersebut, Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia) melalui Cermati Invest kembali menggelar program Cermatalks untuk membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko dan diversifikasi aset.

Sesi Cermatalks kali ini menggandeng Ranch Market (PT Supra Boga Lestari Tbk.), perusahaan ritel modern terkemuka di Indonesia yang mengoperasikan supermarket premium dan populer.

Sesi diskusi edukatif bertajuk “Smart Money: Manage Better, Grow Faster” ini diadakan secara daring untuk membedah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk strategi menabung emas, sebagai bagian dari rencana keuangan jangka panjang mereka.

Direktur Cermati Invest Darwin Soesanto menjelaskan literasi finansial adalah modal utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

"Melalui program Cermatalks, fokus kami adalah membekali peserta dengan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik agar aset yang dimiliki dapat tumbuh lebih cepat dan optimal. Kami berharap edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan target masa depan mereka,” katanya.

Dalam sesi tersebut, para peserta diajak untuk memahami bahwa perencanaan keuangan yang matang memerlukan lapisan keamanan yang terstruktur.