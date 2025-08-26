Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Upaya Kemenkes Memerangi Misinformasi Imunisasi Anak Lewat Program VaxSocial

Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:21 WIB
Upaya Kemenkes Memerangi Misinformasi Imunisasi Anak Lewat Program VaxSocial - JPNN.COM
Pertemuan Diseminasi Nasional VaxSocial di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Foto: Tim Kemenkes

jpnn.com, JAKARTA - Arus misinformasi di media sosial masih menjadi tantangan besar yang mengancam keberhasilan program imunisasi anak di Indonesia.

Informasi yang tidak akurat dan menyesatkan seringkali menyebar luas, menciptakan keraguan di kalangan masyarakat dan berpotensi menghambat upaya perlindungan kesehatan anak secara optimal.

Guna mengatasi persoalan krusial itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun narasi positif dan memperkuat literasi kesehatan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari strategi komprehensif tersebut, Kementerian Kesehatan bersama dengan Global Health Strategies (GHS), serta para mitra kesehatan nasional dan daerah, baru-baru ini menyelenggarakan Pertemuan Diseminasi Nasional VaxSocial.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, dengan mengusung tema "Dari Tagar Menjadi Sadar: Mengubah Percakapan Menjadi Perlindungan."

"Arus misinformasi di media sosial masih menjadi tantangan besar bagi imunisasi di Indonesia. Melalui VaxSocial kami berupaya membangun narasi positif, memperkuat literasi kesehatan, dan memberdayakan masyarakat agar lebih percaya diri dalam melindungi anak-anak melalui imunisasi," ujar Direktur Imunisasi, Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea di Jakarta, Senin (25/8).

Baca Juga:

Program VaxSocial sendiri telah berjalan sejak 2024 di empat provinsi di Indonesia, meliputi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

Adapun keempat provinsi tersebut menjadi pilot project untuk menguji efektivitas pendekatan VaxSocial.

Kementerian Kesehatan bersama dengan Global Health Strategies (GHS) menyoroti pentingnya imunisasi melalui program VaxSocial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenkes  imunisasi anak  program VaxSocial  Kementerian Kesehatan  Vaxsocial 
BERITA KEMENKES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp