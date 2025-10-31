Upaya Pertamina Dinilai Positif Dalam Menghadapi Kasus Pertalite di Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana menilai berbagai upaya yang dilakukan Pertamina untuk menghadapi maraknya motor ‘brebet’ setelah mengisi Pertalite, merupakan hal positif dan memang harus dilakukan.

“Tentu positif. Dan hal tersebut memang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban investigasi di lapangan,” ujar Niti.

Berbagai upaya Pertamina yang dimaksud Niti, yakni dengan melakukan uji laboratorium terhadap produk Pertalite. Terutama yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya, yang diduga menyebabkan keluhan konsumen tersebut.

Selain itu, upaya Pertamina dengan membuka 17 titik posko pengaduan yang ditempatkan di sekitar SPBU yang dicurigai bermasalah.

Niti berharap, Pertamina transparan kepada konsumen mengenai hasil uji laboratorium tersebut.

”Hasil uji laboratorium harus terbuka dan diinformasikan kepada publik. Selain itu, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ini juga harus diinformasikan,” imbuhnya.

”Konsumen yang benar-benar mengalami kerugian dalam insiden ini juga harus mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap dampak tersebut,” imbuh Niti.

Sementara untuk mencegah kejadian berulang di masa mendatang, Niti menekankan pentingnya pengawasan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam bentuk pencegahan.