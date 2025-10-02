Close Banner Apps JPNN.com
Upaya Sido Muncul Berantas Kebutaan, Operasi Katarak 150 Mata di RS Unpad Jatinangor

Kamis, 02 Oktober 2025 – 13:46 WIB
Upaya Sido Muncul Berantas Kebutaan, Operasi Katarak 150 Mata di RS Unpad Jatinangor - JPNN.COM
Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat secara simbolis menyerahkan bantuan operasi mata katarak gratis untuk 150 penderita kepada Direktur Utama RS Unpad dr. Herry Herman, Sp.OT., Ph.D di RS Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (30/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JATINANGOR - Dalam rangka peringatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-68, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul), bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat, Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Rumah Sakit (RS) Universitas Padjadjaran (Unpad), mengadakan baksos operasi katarak gratis untuk 150 penderita.

Operasi katarak ini menyasar penderita di wilayah Bandung, Jatinangor, dan sekitarnya pada Selasa (30/9/2025) di RS Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat kepada Direktur Utama RS Unpad dr. Herry Herman, Sp.OT., Ph.D.

Irwan mengatakan, pelaksanaan operasi katarak gratis ini adalah merupakan bagian dari komitmen Sido Muncul untuk membantu mengurangi jumlah angka penderita katarak di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya.

“Sebagai perusahaan jamu, kami telah mengoperasi 57 ribu mata, dan di sini 150 mata,” kata Irwan saat ditemui usai kegiatan di RS Unpad Jatinangor.

Kegiatan operasi mata katarak, kata Irwan, adalah bentuk komitmennya sebagai pengusaha yang berkontribusi pada masyarakat. Ia berharap, angka kebutaan yang diakibatkan katarak ini bisa menurun dan perusahaannya dapat terus berkontribusi.

“Dari 2011, Sido Muncul melakukan operasi katarak gratis ini dengan tujuan sebagai pengusaha kami ingin supaya bisa memberikan kontribusi. Jadi berbisnis sembari berkontribusi. Mudah-mudahan bantuan kami ini bermanfaat,” ucapnya.

Upaya Sido Muncul Berantas Kebutaan, Operasi Katarak 150 Mata di RS Unpad Jatinangor

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, bekerja sama dengan Perdami Pusat, RS Unpad dan Ika Unpad, mengadakan baksos operasi katarak gratis di RS Unpad.

