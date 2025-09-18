Upaya Terbaru Andre Taulany untuk Bercerai dari Erin

Kamis, 18 September 2025 – 09:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany terus berupaya untuk bercerai dari Rien Wartia Trigina alias Erin.

Buktinya, Andre Taulany kembali mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap istrinya tersebut.

Berbeda dibandingkan dengan gugatan sebelumnya, dia kini mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid mengonfirmasi bahwa permohonan cerai talak didaftarkan pada 12 September 2025 lalu.

"Masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT. Ya, kemudian istrinya RT. Itu memang sudah masuk 12 September," ungkap Abid baru-baru ini.

Menurutnya, Andre Taulany mendaftarkan permohonan cerai lewat kuasa hukumnya secara daring.

Dia menyebut, sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu bakal digelar pada Rabu (24/9) depan.

"Kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, eh pemohon kalau cerai talak, itu wajib melakukan mediasi," tutur Abid.