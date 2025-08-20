Upaya Unik Motul Mengedukasi Pengendara Perihal Memilih Pelumas Motor

Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Motul membuka ruang interaksi langsung kepada pengendara motor di tanah air melalui Motul MOXI (Mobile Exhibition), terus berlanjut.

Setelah memulai perjalanannya dari titik nol kilometer di Sabang, Motul MOXI kini berlanjut ke Kota Medan.

Motul MOXI merupakan bagian dari rangkaian roadshow dari upaya Motul mengedukasi pengendara perihal perawatan motor dan memilih pelumas, sekaligus promosi.

Baca Juga: Motul Memulai Perjalanan Mobile Exhibition dari KM 0 Sabang

Di Kota Medan, Motul MOXI hadir di dua lokasi bengkel yakni Cemara Ban pada tanggal 1–4 Agustus, lalu berlanjut ke bengkel Cakrawala Ban pada 5–7 Agustus.

Dalam kegiatan itu, Motul menghadirkan promo spesial 'Beli 3 Liter Oli, Gratis 1 Liter'.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian oli dari lini produk unggulan Motul, yaitu Multipower Plus Series, H-Tech 100 Plus Series, TRD Series, dan Mugen Series.

Dalam kesempatan itu, Motul juga memberikan konsultasi seputar pelumas serta memberikan tip memilih pelumas berkualitas kepada pengguna kendaraan di Kota Medan.

"Kegiatan Motul MOXI bertujuan mendekatkan Motul kepada konsumen melalui edukasi produk serta konsultasi langsung seputar pelumas kendaraan."