Upaya Valvoline Mengapresiasi Penggemar Sepak Bola dan Mekanik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Valvoline Global Operations membawa semangat FIFA World Cup 2026 ke Indonesia, melalui kampanye The Original Motor Oil For Driven.

Kampanye tak hanya menyasar para pencinta sepak bola, tetapi juga memberikan penghargaan kepada mitra mekanik.

Sebagai Official Supporter FIFA World Cup 2026, kampanye mengangkat kisah dedikasi para suporter yang rela menempuh perjalanan jauh, demi mendukung tim kebanggaannya di ajang sepak bola terbesar dunia.

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Country Manager Indonesia Valvoline Global Operations, Kurniawan Indra, mengatakan semangat yang ditunjukkan para penggemar sepak bola sejalan dengan nilai yang dipegang Valvoline selama 160 tahun, yakni performa, dedikasi, dan kerja keras.

Menurutnya, kemitraan dengan FIFA World Cup 2026 bukan sekadar menjadi bagian dari perhelatan olahraga dunia, tetapi juga momentum memperkuat komitmen Valvoline dalam menghadirkan inovasi bagi pengendara, bengkel, dan industri otomotif di Indonesia.

Tak hanya menyoroti perjalanan para suporter, Valvoline juga menempatkan mekanik sebagai sosok penting di balik setiap perjalanan yang aman dan nyaman.

Lewat program Valvoline Supports Mechanics, perusahaan terus mendorong peningkatan keterampilan para mekanik melalui pelatihan, edukasi, dan akses terhadap berbagai sumber daya profesional.

Bagi Valvoline, para mekanik memiliki peran besar dalam memastikan kendaraan selalu siap menghadapi berbagai kondisi jalan, sehingga keberadaan mereka layak mendapatkan apresiasi yang sama besarnya.