Upbit Indonesia Dorong Literasi Kripto Lewat Web3 & Sportainment di Coinfest Asia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia, salah satu platform aset kripto terpercaya di Tanah Air, memperkuat komitmennya dalam mendukung perkembangan ekosistem blockchain dengan menghadirkan rangkaian kegiatan di Coinfest Asia 2025.

Tahun ini, Upbit memadukan edukasi tren Web3, fenomena Yapping dan SocialFi, serta sportainment melalui Web3 Smash Day untuk menghubungkan komunitas kripto secara inklusif dan menyenangkan.

Rangkaian acara dimulai dengan sesi panel bertajuk “Yap Network”, hasil kolaborasi Upbit Indonesia dengan Coinfolks pada 19 Agustus 2025.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh komunitas kripto seperti Gus Tut (Cryptosiast Bali), Yan Suprich (Forum Crypto Indonesia), Egy (Komunitas BlockBali), dan Bayu P (CTO ForU AI), dengan Natanael Aubert (Senior Product Manager ForU AI) sebagai moderator.

Lebih dari 100 peserta antusias mengikuti sesi yang mengupas fenomena yapping di komunitas Web3 serta perkembangan SocialFi (Social + Finance).

Para panelis menyoroti bagaimana yapping, yang merupakan aktivitas percakapan di media sosial seperti Twitter/X, Telegram, atau Discord, telah menjadi faktor penting dalam membangun eksposur dan keberlangsungan proyek kripto.

Sementara itu, SocialFi dipandang sebagai model baru yang memungkinkan interaksi sosial dimonetisasi langsung melalui token atau NFT, menjadikan komunitas bukan hanya pengguna, tetapi juga pemilik dari platform yang mereka dukung. Keduanya dipandang saling terkait: semakin ramai yapping, semakin tinggi pula nilai yang dapat tercipta di dalam ekosistem SocialFi.

Rangkaian partisipasi Upbit berlanjut dengan Web3 Smash Day pada 20 Agustus 2025 di Amare Padel Club Umalas, Bali, yang digelar bersama IDNFT dan didukung oleh Wormhole.