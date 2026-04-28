Upbit Indonesia Sambut Bulan Literasi Kripto 2026 dengan Perkuat Edukasi

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026, Upbit Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian roadshow edukasi yang digelar di Solo dan Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif industri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah investor di Indonesia, khususnya dari kalangan generasi muda.

Bulan Literasi Kripto merupakan inisiatif tahunan yang diinisiasi oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama regulator untuk memperkuat literasi masyarakat terhadap ekosistem aset digital.

Tahun ini, rangkaian kegiatan kembali digelar di beberapa kota dengan pendekatan edukatif yang lebih inklusif, menjangkau mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum.

Kegiatan di Solo yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret (UNS) mengangkat tema “Gen Z & Kripto: Melek Finansial atau Cuma Ikut Tren?”.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain. Shania Lebang (Government Relations Upbit Indonesia), Teofilus Yusanto (Business Lead Triv), serta Indriana (Business Development & Research Lead Tokocrypto), Bagas Satriadi (Director Indonesia Coin Custodian), serta didukung oleh regulator dan akademisi.

Diskusi tersebut menyoroti meningkatnya partisipasi generasi muda dalam investasi kripto yang didorong oleh kemudahan akses informasi dan pengaruh media sosial. Namun, di balik tingginya adopsi tersebut, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman risiko dan pengambilan keputusan investasi yang rasional.

Upbit Indonesia melihat bahwa fenomena ini menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong literasi. Tidak hanya menyediakan akses terhadap aset kripto, Upbit juga berupaya menghadirkan edukasi yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan regulator, komunitas, serta pelaku industri.