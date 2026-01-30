Upbit Indonesia Soroti Relevansi Kripto dalam Perencanaan Dana Pensiun

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap investasi alternatif untuk dana pensiun terus menunjukkan pertumbuhan.

Di tengah keterbatasan imbal hasil dari instrumen konvensional, aset digital, seperti kripto mulai dipertimbangkan sebagai salah satu opsi diversifikasi dalam strategi perencanaan pensiun.

Tren ini tidak terlepas dari perubahan perilaku investor muda yang makin terbuka terhadap teknologi dan inovasi finansial, serta keinginan untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang.

Sebagai kelas aset yang relatif baru, kripto menawarkan sejumlah peluang menarik bagi investor jangka panjang. Salah satunya adalah potensi pertumbuhan nilai yang tinggi, terutama pada aset kripto dengan fundamental yang kuat dan tingkat adopsi global yang terus berkembang.

Selain itu, aksesibilitas menjadi keunggulan lain, karena investasi kripto dapat dimulai dengan nominal relatif terjangkau melalui platform digital.

“Kami melihat semakin banyak generasi produktif yang mulai memikirkan dana pensiun sejak dini dan mencari alternatif investasi dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Kripto kerap dilirik karena menawarkan akses yang mudah serta peluang imbal hasil yang menarik, terutama bagi investor yang memahami karakteristik aset digital,” kata COO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

Baca Juga: Bos Upbit Indonesia Soroti Arah Baru Pertumbuhan Industri Kripto pada 2026

Di sisi lain, investasi kripto juga memiliki risiko yang perlu dicermati, terutama terkait volatilitas harga serta perkembangan regulasi yang terus berjalan.

Sejalan dengan makin aktifnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menggencarkan edukasi, pengawasan, dan penguatan kerangka regulasi aset digital melalui program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), investor diharapkan dapat makin memahami risiko serta hak dan kewajibannya.