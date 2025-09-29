Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Blockchain

Upbit Indonesia Ungkap Waktu Terbaik untuk Berinvestasi Kripto

Senin, 29 September 2025 – 14:14 WIB
Upbit Indonesia Ungkap Waktu Terbaik untuk Berinvestasi Kripto - JPNN.COM
Upbit Indonesia. Foto: Dok. Upbit

jpnn.com, JAKARTA - Pasar kripto kembali menjadi sorotan menjelang akhir 2025.

Sebab, volume perdagangan global meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Lalu, kapan waktu terbaik untuk berinvestasi kripto?

Baca Juga:

Chief Operating Officer Upbit Indonesia Resna Raniadi menilai untuk menentukan waktu yang pas, investor perlu melihat faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan pasar, di antaranya suku bunga bank sentral, inflasi, hingga kebijakan moneter kerap menjadi pemicu perubahan minat investor terhadap aset berisiko.

"Di sisi lain, dunia blockchain juga memiliki event besar seperti halving Bitcoin, peluncuran proyek baru, atau pembaruan jaringan yang seringkali mendorong kenaikan harga" kata Resna dikutip, Senin (29/9).

Tak kalah penting, kata dia, tren pasar dan psikologi investor turut berperan melalui fenomena Fear of Missing Out (FOMO) maupun Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD) yang dapat menyebabkan harga bergerak sangat cepat.

Baca Juga:

Selain itu, pasar kripto juga memiliki pola musiman di mana pada periode tertentu volume perdagangan dan harga menunjukkan kecenderungan yang berbeda.

“Data historis memang menunjukkan adanya kecenderungan tertentu, misalnya kenaikan menjelang akhir tahun. Tetapi, pola di masa lalu tidak pernah menjadi jaminan hasil di masa depan. Karena itu, disiplin dan analisis data jauh lebih penting bagi investor daripada sekadar mengejar momen,” ungkap Resna.

Pasar kripto kembali menjadi sorotan menjelang akhir 2025. Sebab, volume perdagangan global meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Upbit Exchange Indonesia  Upbit Indonesia  kripto  aset kripto  Pasar  investor 
BERITA UPBIT EXCHANGE INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp