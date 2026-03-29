Upbit Ingatkan Investor Kripto untuk Hindari Keputusan Impulsif di Tengah Ketegangan AS-Iran

Minggu, 29 Maret 2026 – 20:23 WIB
Ilustrasi Kripto: Annizhamul H/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan geopolitik global kembali menjadi sorotan setelah meningkatnya dinamika hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik global, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi dunia serta pergerakan berbagai instrumen investasi, termasuk aset kripto.

Dalam kondisi ketidakpastian global seperti saat ini, sentimen investor cenderung lebih sensitif terhadap perkembangan berita dan kebijakan internasional.

Ketegangan geopolitik dapat memengaruhi likuiditas global, meningkatkan volatilitas pasar, serta mengubah preferensi investor terhadap aset yang dianggap lebih aman atau berpotensi sebagai lindung nilai.

Di tengah dinamika tersebut, aset kripto semakin dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio. Dalam beberapa pekan terakhir, pasar kripto menunjukkan respons yang signifikan.

Harga Bitcoin sempat menyentuh kisaran USD 73.000 pada pertengahan Maret 2026, meski kemudian mengalami koreksi ke level USD 71.000-an seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Fenomena ini memperkuat narasi bahwa aset digital semakin dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi investasi di tengah tekanan global, meskipun tetap disertai volatilitas yang tinggi.

Pergerakan harga aset digital sering kali merespons perkembangan berita global secara cepat, sehingga investor perlu memahami berbagai faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi pasar.

Di tengah ketegangan AS-Iran, Upbit Indonesia Ingatkan investor kripto untuk menghindari keputusan impulsif.

TAGS   kripto  Upbit  Upbit Indonesia  as  Iran  bitcoin 
