Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto

Upbit Tekankan Pentingnya Strategi Jangka Panjang di Tengah Koreksi Pasar Kripto

Jumat, 19 September 2025 – 16:31 WIB
Upbit Tekankan Pentingnya Strategi Jangka Panjang di Tengah Koreksi Pasar Kripto - JPNN.COM
Chief Operating Officer Upbit Indonesia Resna Raniadi. Foto: Dok. Upbit

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset kripto tengah berada dalam fase penuh dinamika. Gejolak harga yang menurun dan sentimen investor yang beragam menandai terjadinya koreksi pasar secara global.

Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpastian, namun sesungguhnya merupakan bagian alami dari siklus di pasar keuangan maupun kripto.

Bagi investor, periode seperti ini sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat disiplin keuangan dan merancang strategi investasi jangka panjang.

Baca Juga:

Sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto berlisensi dan teregulasi di Indonesia, Upbit Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendampingi investor menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah nyata, mulai dari menghadirkan materi literasi keuangan dan konten edukatif yang membantu investor memahami dinamika pasar, hingga mendorong praktik manajemen risiko yang sehat seperti diversifikasi portofolio.

Selain itu, seluruh layanan Upbit Indonesia senantiasa mematuhi ketentuan OJK, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pengguna.

Baca Juga:

Upbit juga secara aktif membangun ekosistem komunitas kripto yang inklusif melalui forum diskusi dan kegiatan tatap muka, agar para investor dapat terus memperoleh wawasan dan dukungan di setiap fase perkembangan pasar.

Resna Raniadi, Chief Operating Officer Upbit Indonesia, menegaskan pentingnya memandang fase ini sebagai momentum penguatan strategi

Sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto berlisensi dan teregulasi, Upbit Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendampingi investor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Upbit  Upbit Indonesia  kripto  pasar kripto 
BERITA UPBIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp