Upbit Tekankan Pentingnya Strategi Jangka Panjang di Tengah Koreksi Pasar Kripto

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset kripto tengah berada dalam fase penuh dinamika. Gejolak harga yang menurun dan sentimen investor yang beragam menandai terjadinya koreksi pasar secara global.

Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpastian, namun sesungguhnya merupakan bagian alami dari siklus di pasar keuangan maupun kripto.

Bagi investor, periode seperti ini sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat disiplin keuangan dan merancang strategi investasi jangka panjang.

Sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto berlisensi dan teregulasi di Indonesia, Upbit Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendampingi investor menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah nyata, mulai dari menghadirkan materi literasi keuangan dan konten edukatif yang membantu investor memahami dinamika pasar, hingga mendorong praktik manajemen risiko yang sehat seperti diversifikasi portofolio.

Selain itu, seluruh layanan Upbit Indonesia senantiasa mematuhi ketentuan OJK, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pengguna.

Upbit juga secara aktif membangun ekosistem komunitas kripto yang inklusif melalui forum diskusi dan kegiatan tatap muka, agar para investor dapat terus memperoleh wawasan dan dukungan di setiap fase perkembangan pasar.

Resna Raniadi, Chief Operating Officer Upbit Indonesia, menegaskan pentingnya memandang fase ini sebagai momentum penguatan strategi