Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Sumsel

Update Arus Balik 2026: Volume Kendaraan di Tol Trans Sumatera Masih Melampaui Batas Normal

Minggu, 29 Maret 2026 – 14:05 WIB
Gerbang Tol Kayuagung. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya (Persero) mencatat aktivitas lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) masih menunjukkan angka yang signifikan pada 27 Maret 2026 lalu. 

Meski tren grafik mulai melandai jika dibandingkan dengan puncak arus balik sebelumnya, volume kendaraan yang melintas terpantau masih berada di atas rata-rata trafik harian normal. 

Lonjakan kendaraan didominasi pada koridor penghubung antarprovinsi serta jalur-jalur utama menuju pusat perkotaan. 

Pihak pengelola terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan kelancaran masyarakat yang masih melakukan perjalanan di penghujung masa libur Lebaran tahun ini. 

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyampaikan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 193.547 kendaraan, atau meningkat 98,14 persen dibandingkan trafik normal. 

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," sampai Hamdani, Minggu (29/3). 

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 27 Maret 2026):

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 25.076 kendaraan atau meningkat 81,30 persen dibandingkan trafik normal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JTTS  Jalan Tol Trans Sumatera  PT Hutama Karya  Arus Balik Lebaran 2026 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp