JPNN.com - Nasional - Humaniora

Update Cuaca Jateng Hari Ini, Hujan Merata di 35 Kabupaten/Kota

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:45 WIB
Update Cuaca Jateng Hari Ini, Hujan Merata di 35 Kabupaten/Kota
Ilustrasi seseorang menerjang hujan dengan mengenakan payung. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Sabtu (25/10).

Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida menyebut cuaca umumnya berawan pada pagi hari.

"Memasuki siang sampai awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun merata di Jateng," kata Risca Maulida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di wilayah pegunungan.

"Termasuk bagian timur Jawa Tengah, Solo Raya, dan sekitarnya," kata Risca Maulida.

Arah angin umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan antara 10–25 km/jam.

Sementara suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 95 persen.

"Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang, serta genangan air," ujarnya.

Jawa Tengah diprediksi diguyur hujan merata, BMKG mengimbau waspada petir dan angin kencang.

