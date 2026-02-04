Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Update Data Jumlah Pendaftar TKA SD-SMP 2026, Terakhir 28 Februari

Rabu, 04 Februari 2026 – 05:09 WIB
Update Data Jumlah Pendaftar TKA SD-SMP 2026, Terakhir 28 Februari - JPNN.COM
Siswa Kelas 9 SMP menjadi peserta Tes Kemampuan Akademik atau TKA 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan data jumlah siswa yang sudah mendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Diketahui, masa pendaftaran TKA 2026 telah berlangsung selama dua pekan dan akan ditutup pada Sabtu 28 Februari mendatang.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin di Jakarta, Selasa (3/2), mengatakan sebanyak 8.568.828 siswa sejauh ini sudah mendaftar untuk mengikuti TKA dari jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di seluruh Indonesia.

Angka tersebut, menurutnya, mencerminkan partisipasi aktif satuan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara nasional.

Pada pelaksanaan TKA SD dan TKA SMP 2026, lanjut dia, mekanisme pendaftaran dilakukan dengan pendekatan yang sedikit berbeda.

Seluruh murid terlebih dahulu didaftarkan oleh satuan pendidikan melalui sistem pendataan, kemudian setiap murid diberikan ruang untuk menyatakan pilihannya, apakah akan mengikuti TKA atau tidak.

Mekanisme ini, kata Toni, dirancang untuk memastikan seluruh murid tercatat dalam sistem, sekaligus memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, tanpa mengurangi akurasi data dan tujuan pemetaan kemampuan belajar.

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pihaknya terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta satuan pendidikan.

Sebegini jumlah siswa yang sudah mendaftar Tes Kemampuan Akademik atau TKA SD dan SMP 2026.

