Daerah - Sumsel

Update Data Korban Kecelakaan di Jalinsum Muratara

Kamis, 07 Mei 2026 – 01:33 WIB
Petugas saat mengevakuasi jasad korban. Foto: BPBD Muratara.

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Aparat gabungan dari Polda Sumatera Selatan merilis update terbaru mengenai data korban kecelakaan tragis Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki PT Seleraya di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 12.39 WIB. 

Berdasarkan pendataan terkini, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. 

Berikut data korban yang meninggal. 

Alif (44) sopir Bus ALS asal Jawa Tengah, Saf (50) kernet Bus asal Medan, Yanto sopir truk tangki, Martini penumpang truk tangki. 

Sementara tiga orang mengalami luka berat tiga orang dan satu orang mengalami luka ringan bernama M. Fadli (30) kernet Bus asal Riau. 

"Data sementara ada 16 orang meninggal dunia, tiga luka berat dan satu mengalami luka ringan," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya saat dikonfirmasi via WhatsApp. 

Kerugian materil akibat hangusnya bus, truk tangki dan dua unit sepeda motor dalam kejadian ini ditaksir mencapai Rp 500.000.000.

Selain itu, ditemukan juga beberapa benda di dalam bus berupa tabung gas, kursi kayu, alat motor dan barang pribadi.

