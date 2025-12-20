Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember: Naik Lagi

Sabtu, 20 Desember 2025 – 10:57 WIB
Update Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember: Naik Lagi - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Sabtu 20 Desember 2025 mengalami kenaikan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 20 Desember 2025 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (20/12), harga emas Antam naik Rp 8 ribu.

Awalnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.483.000, dan kini menjadi Rp 2.491.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual kembali (buyback) juga turut naik menjadi Rp 2.350.000 dari awalnya Rp 2.342.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

Harga emas Antam hari ini, Sabtu 20 Desember 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas antam naik  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp