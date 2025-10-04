Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas Antam Hari Ini, Meroket Tajam, Cek Perinciannya di Sini

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 09:46 WIB
Update Harga Emas Antam Hari Ini, Meroket Tajam, Cek Perinciannya di Sini - JPNN.COM
Update harga emas Antam hari ini Sabtu 4 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Sabtu (4/10).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ada peningkatan harga jual Rp 4.000 dari semula Rp 2.235.000 menjadi Rp 2.239.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) kini menjadi di Rp 2.087.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (Antara/jpnn)

