Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Juli 2026, Antam Tembus Rp 2,762 Juta Per Gram

Sabtu, 11 Juli 2026 – 11:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 11 Juli 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (11/7), pukul 10.22 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.634.000, Rp 2.762.000, dan Rp 2.647.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.381.000

1 gram: Rp2.634.000.

‎2 gram: Rp5.204.000