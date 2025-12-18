Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Desember: UBS-Galeri24 Kompak Naik

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:07 WIB
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Desember: UBS-Galeri24 Kompak Naik
Update harga emas Kamis 18 Desember 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 18 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Kamis (18/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

‎Adapun harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.494.000 menjadi Rp 2.504.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula emas UBS turut naik dari semula Rp 2.537.000 menjadi Rp 2.550.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 18 Desember 2025, UBS dan Galeri24 kompak naik lagi.

